Hautes-Pyrénées Artistes Aquitania tient à exprimer sa reconnaissance pour tous les encouragements et le soutien qu’elle a reçus des Amis de Madame Campan qui lui ont permis de continuer après la pandémie de COVID. Artistes Aquitania a le plaisir d’annoncer son exposition estivale 2022, qui se tiendra à Ste Marie de Campan du lundi 1 août au weekend du 13/14 août. Après le vernissage à 18h00 le 1 août, l’expo sera ouverte tous les jours de 14h00 à 19h00. Anciennement ‘Artistes Anglais’, exposant chaque année dans le Gers depuis plus de 20 ans avec environ 10 à 12 participants, nous avons regroupé et rebaptisé Artistes Aquitania, accueillant des artistes de toutes nationalités et de tous médias. +33 5 62 91 72 81 https://carrefourdespatrimoines.fr/ Artistes Aquitania tient à exprimer sa reconnaissance pour tous les encouragements et le soutien qu’elle a reçus des Amis de Madame Campan qui lui ont permis de continuer après la pandémie de COVID. à la salle des fêtes SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

