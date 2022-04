EXPOSITION ARTISTES AMATEURS FLORENTAIS Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

EXPOSITION ARTISTES AMATEURS FLORENTAIS Mauges-sur-Loire, 4 juin 2022, Mauges-sur-Loire. EXPOSITION ARTISTES AMATEURS FLORENTAIS SAINT-FLORENT-LE-VIEIL 25 rue Saint-Maurille Mauges-sur-Loire

2022-06-04 – 2022-06-06 SAINT-FLORENT-LE-VIEIL 25 rue Saint-Maurille

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Mauges-sur-Loire L’association “Animation Florentaise” vous propose de découvrir, à la Ferme des Côteaux, la toute première exposition d’artistes amateurs de Saint-Florent-le-Vieil. L’événement vous permettra de découvrir : encres, huiles, acryliques et pastels. Les artistes amateurs seront présents et se feront un plaisir d’échanger avec vous. Exposition d’artistes amateurs Florentais à la Ferme des Côteaux +33 2 41 86 20 14 https://animation-florentaise.fr/ L’association “Animation Florentaise” vous propose de découvrir, à la Ferme des Côteaux, la toute première exposition d’artistes amateurs de Saint-Florent-le-Vieil. L’événement vous permettra de découvrir : encres, huiles, acryliques et pastels. Les artistes amateurs seront présents et se feront un plaisir d’échanger avec vous. SAINT-FLORENT-LE-VIEIL 25 rue Saint-Maurille Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Mauges-sur-Loire Adresse SAINT-FLORENT-LE-VIEIL 25 rue Saint-Maurille Ville Mauges-sur-Loire lieuville SAINT-FLORENT-LE-VIEIL 25 rue Saint-Maurille Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire

EXPOSITION ARTISTES AMATEURS FLORENTAIS Mauges-sur-Loire 2022-06-04 was last modified: by EXPOSITION ARTISTES AMATEURS FLORENTAIS Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 4 juin 2022 maine-et-loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire