Exposition “ART’ISTANAT” du 9 au 15 Août

L’association “I am Normand” présente FaM, Mathy et Roger Young.

Vous y trouverez des objets principalement réalisées en bois, papier et/ou métal dont de nombreuses pièces uniques : bijoux, carterie fine, objets de déco, ustensiles en bois et petts meubles.

De toutes nouvelles pièces pour le plaisir des visiteurs avec qui les artistes se feront un plaisir d’échanger sur leurs métiers et leurs passions.

