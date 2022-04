EXPOSITION ARTISITIQUE « RÊVERIE » D’ANNE PROCUREUR Liffol-le-Grand Liffol-le-Grand Catégories d’évènement: Liffol-le-Grand

EXPOSITION ARTISITIQUE « RÊVERIE » D’ANNE PROCUREUR Liffol-le-Grand, 2 juillet 2022, Liffol-le-Grand. EXPOSITION ARTISITIQUE « RÊVERIE » D’ANNE PROCUREUR Musée d’Histoire Bernard Counot 3 route de Joinville Liffol-le-Grand

2022-07-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-28 18:00:00 18:00:00 Musée d’Histoire Bernard Counot 3 route de Joinville

Liffol-le-Grand Vosges Liffol-le-Grand Venez découvrir le travail d’Anne Procureur avec cette exposition d’objets en céramiques, rocailles et les différentes techniques apportées lors de ces créations. +33 6 04 48 87 85 ©Anne Procureur

Musée d’Histoire Bernard Counot 3 route de Joinville Liffol-le-Grand

