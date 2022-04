EXPOSITION ARTISANS & ARTISTES Poillé-sur-Vègre Poillé-sur-Vègre Catégories d’évènement: Poillé-sur-Vègre

EXPOSITION ARTISANS & ARTISTES Poillé-sur-Vègre, 14 mai 2022

2022-05-14

Poillé-sur-Vègre Sarthe Poillé-sur-Vègre Sarthe Visites guidées gratuites de la commune. Départs à 14h et 16h le samedi, 10h, 14h et 16h le dimanche. Restauration sur place le dimanche. Poillé Animations organise une exposition des artisans et artistes de la région. +33 6 02 24 69 03 Visites guidées gratuites de la commune. Départs à 14h et 16h le samedi, 10h, 14h et 16h le dimanche. Restauration sur place le dimanche. Poillé-sur-Vègre

