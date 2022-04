Exposition Artisanat local Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane Oradour-sur-GlaneOradour-sur-Glane Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Oradour-sur-Glane

Exposition Artisanat local Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane, 24 avril 2022, Oradour-sur-GlaneOradour-sur-Glane. Exposition Artisanat local 18 avenue du 10 juin 1944 Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane

2022-04-24 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-24 12:00:00 12:00:00

Oradour-sur-Glane Haute-Vienne 18 avenue du 10 juin 1944 Oradour-sur-Glane Haute-Vienne Oradour-sur-Glane De 9h à 12h. Ouvert à tous. Marion Degrabiel céramiste et Jia de Minocha Family exposeront leurs productions devant l’Epicerie d’Oradour.

Si vous cherchez des idées cadeaux pour la fête des mères et des pères, ou tout simplement pour vous gâter, venez les voir ! De 9h à 12h. Ouvert à tous. 18 avenue du 10 juin 1944 Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Oradour-sur-Glane Autres Lieu Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane Adresse 18 avenue du 10 juin 1944 Ville Oradour-sur-GlaneOradour-sur-Glane lieuville 18 avenue du 10 juin 1944 Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane Departement Haute-Vienne

Exposition Artisanat local Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane 2022-04-24 was last modified: by Exposition Artisanat local Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane 24 avril 2022 Haute-Vienne Oradour-sur-Glane

Oradour-sur-GlaneOradour-sur-Glane Haute-Vienne