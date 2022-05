Exposition Artisanale Valdrôme Valdrôme Catégories d’évènement: Drôme

Valdrôme

Exposition Artisanale Valdrôme, 14 août 2022, Valdrôme. Exposition Artisanale Salle Fernand Magnan Route du col de Rossas Valdrôme

2022-08-14 16:30:00 16:30:00 – 2022-08-18 19:00:00 19:00:00 Salle Fernand Magnan Route du col de Rossas

Valdrôme Drôme Valdrôme De nombreux artistes, artisans et producteurs y exposent et vendent leurs produits. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Exposition encadrée par des bénévoles de l’Association les Amis de Valdrôme. lesamisdevaldrome26@gmail.com +33 6 16 97 59 65 Salle Fernand Magnan Route du col de Rossas Valdrôme

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valdrôme Autres Lieu Valdrôme Adresse Salle Fernand Magnan Route du col de Rossas Ville Valdrôme lieuville Salle Fernand Magnan Route du col de Rossas Valdrôme Departement Drôme

Valdrôme Valdrôme Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valdrome/

Exposition Artisanale Valdrôme 2022-08-14 was last modified: by Exposition Artisanale Valdrôme Valdrôme 14 août 2022 Drôme Valdrôme

Valdrôme Drôme