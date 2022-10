EXPOSITION ARTISANALE « LE CARTON DANS TOUS SES ÉTATS » Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Seine

2022-11-03 – 2023-01-05

Cte-d’Or Châtillon-sur-Seine EUR Durant deux mois, découvrez les créations de trois artisans d’art : Ça cartonne à Dizy, CTOUTENCARTON et Les Fantaisies Urbaines. Tout un univers sous le signe de l’originalité et de la récupération. Objets déco, luminaires poétiques, carnets, restauration ou habillage de meubles, percez les secrets des créateurs ! contact@tourisme-chatillonnais.fr +33 3 80 91 13 19 Office de Tourisme 1 Rue du Bourg Châtillon-sur-Seine

