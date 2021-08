Offranville Offranville Offranville, Seine-Maritime [Exposition artisanale] La création de vos désirs s’expose Offranville Offranville Catégories d’évènement: Offranville

Seine-Maritime

[Exposition artisanale] La création de vos désirs s'expose 2021-08-18 – 2021-08-29 Rue Loucheur Parc du Colombier
Offranville Seine-Maritime

Faites une petite halte à la Grange du Moulin du Parc du Colombier d'Offranville pour découvrir différentes œuvres de décoration, de poterie et de couture ! maisonduparc@offranville.fr +33 2 35 85 19 58 https://www.offranville.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-11 par Dieppe-Maritime Tourisme

