Exposition artisanale et picturale 2021-09-18 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-26 18:00:00 18:00:00

Saint-Avit Drôme Saint-Avit Venez découvrir de nombreuses œuvres: peintures, photos, sacs de Colombie, carteries, poteries… vente de livres d’occasion au profit de ‘l’échelle Dogon”. Masque obligatoire. bibliostavit@gmail.com dernière mise à jour : 2021-09-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

