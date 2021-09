Chirongui Pôle culturel de Chirongui Chirongui Exposition artisanale et démonstration de confection d’objets en feuille de cocotier Pôle culturel de Chirongui Chirongui Catégorie d’évènement: Chirongui

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Pôle culturel de Chirongui

La ville de Chirongui propose une exposition artisanale, au pôle culturel de Chirongui, des objets confectionnés par des jeunes de la commune lors des ateliers “C’est Mon Patrimoine”. Le **vendredi 17** septembre à **15h**, encadré par l’**artiste Confli**t les visiteurs pourront apprendre à confectionner des objets en feuille de cocotier.

Entrée libre

Durant l’été, encadrés par l’artiste Conflit, des jeunes de la commune de Chirongui ont confectionné des objets (sacs – chapeaux…) en feuille de cocotier. Pôle culturel de Chirongui 97620 Chirongui Chirongui

2021-09-17T15:00:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:00:00

