Navarrenx Navarrenx Navarrenx, Pyrénées-Atlantiques Exposition artisanale de Pâques Navarrenx Navarrenx Catégories d’évènement: Navarrenx

Pyrénées-Atlantiques

Exposition artisanale de Pâques Navarrenx, 16 avril 2022, Navarrenx. Exposition artisanale de Pâques Navarrenx

2022-04-16 – 2022-04-16

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques Plusieurs artisans présenteront leurs œuvres et leur savoir-faire, certains travailleront devant le public. On trouvera ainsi des créations inédites sur les stands … Plusieurs artisans présenteront leurs œuvres et leur savoir-faire, certains travailleront devant le public. On trouvera ainsi des créations inédites sur les stands … +33 6 77 33 99 43 Plusieurs artisans présenteront leurs œuvres et leur savoir-faire, certains travailleront devant le public. On trouvera ainsi des créations inédites sur les stands … Navarrenx

dernière mise à jour : 2021-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Navarrenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Navarrenx Adresse Ville Navarrenx lieuville Navarrenx