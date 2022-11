Exposition artisanale de Noël Arnay-le-Duc Arnay-le-Duc Catégories d’évènement: Arnay-le-Duc

Côte-d'Or

Exposition artisanale de Noël Arnay-le-Duc, 3 décembre 2022, Arnay-le-Duc. Exposition artisanale de Noël

15 Rue Saint-Jacques Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc Côte-d’Or Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques

2022-12-03 – 2022-12-30

Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques

Arnay-le-Duc

Côte-d’Or Arnay-le-Duc À la Maison Régionale des Arts de la Table plus de 3 000 pièces uniques vous attendent pour une exposition artisanale spéciale Noël Accueil Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Arnay-le-Duc, Côte-d'Or Autres Lieu Arnay-le-Duc Adresse Arnay-le-Duc Côte-d'Or Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques Ville Arnay-le-Duc lieuville Maison Régionale des Arts de la Table 15 Rue Saint-Jacques Arnay-le-Duc Departement Côte-d'Or

Exposition artisanale de Noël Arnay-le-Duc 2022-12-03 was last modified: by Exposition artisanale de Noël Arnay-le-Duc Arnay-le-Duc 3 décembre 2022 15 Rue Saint-Jacques Maison Régionale des Arts de la Table Arnay-le-Duc Côte-d'Or Arnay-le-Duc Cte-d'Or

Arnay-le-Duc Côte-d'Or