Crémieu Crémieu Crémieu, Isère Exposition artisanale Crémieu Crémieu Catégories d’évènement: Crémieu

Isère

Exposition artisanale Crémieu, 8 décembre 2021, Crémieu. Exposition artisanale Maison du Colombier 5 rue du Four Banal Crémieu

2021-12-08 09:30:00 09:30:00 – 2021-12-08 21:00:00 21:00:00 Maison du Colombier 5 rue du Four Banal

Crémieu Isère Crémieu Venez découvrir les nouvelles créations des « Amis du Moulin du Violet » de Hières-sur-Amby. Nichoirs multicolores, hôtels à insectes, jeux en bois, bijoux… Encore des idées de cadeaux à quelques semaines de Noël ou juste pour le plaisir des yeux… lesamisdumoulinduviolet@gmail.com +33 6 87 23 99 63 Maison du Colombier 5 rue du Four Banal Crémieu

dernière mise à jour : 2021-11-23 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

Détails Catégories d’évènement: Crémieu, Isère Autres Lieu Crémieu Adresse Maison du Colombier 5 rue du Four Banal Ville Crémieu lieuville Maison du Colombier 5 rue du Four Banal Crémieu