Exposition artisanale : Arts et Saveurs en Périgord Saint-Astier, 11 juin 2022, Saint-Astier.

Exposition artisanale : Arts et Saveurs en Périgord place de la République Halle Saint-Astier

2022-06-11 – 2022-08-28 place de la République Halle

Saint-Astier Dordogne

Exposition-vente d’artisanat local et produits du terroir, 32 exposants : céramiste, bois flotté, bijoux, créations en tissus, peintures et dessins, cartes postales, tournage sur bois, lampes, foie gras, vin, confitures, miel, spiruline, gâteaux, huiles, bières, …

Jeudi en juillet et août : matinée dédicaces (auteurs locaux).

A partir du 11/07 : ateliers de loisirs créatifs adultes et enfants (dès 4 ans), du lundi au samedi, sur réservation (06 27 43 18 85), tarif selon thématique.

Horaires expo : 10h-12h30 /15h- 18h30, jeudi : dès 9h, dimanche : 10h-12h30 (toute la journée les 27/06 et 07/08), Halle. Entrée libre.

Arts et Saveurs en Périgord 06 60 43 04 56

dernière mise à jour : 2022-04-16 par