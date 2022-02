Exposition « ARTICULATION » de Samione FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 16 février 2022, Lille.

Exposition « ARTICULATION » de Samione

du mercredi 16 février au samedi 19 février à FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines

En résidence pendant le festival au FLOW, Samione travaille le tracé du mouvement. Découvrez son travail au coeur de l’atelier rooftop ! ⚫ L ‘exposition en accès libre du 16 au 19 Février 2022 Temps fort de l’exposition en première partie de soirée du concert de Souffrance x Swift Guad x Kekro x Bal Sombre —- Gratuit Accès Libre —- Samione Physionomiste doublé d’un empathe, Samione absorbe la ville comme la diversité de ses habitants. L’artiste projette ce que l’environnement citadin a pour lui de plus intime : les visages des hommes et des femmes qu’il croise. Autant de regards et de trajectoires de vie formant un tout, plein de paradoxes, que la technique du « oneline » embrasse. Le travail graphique de Samione repose sur une ligne unique, infinie, qui symbolise l’unité du sujet et ce fil nous unissant tous. Un fil invisible mais bien présent que Samione révèle sur les murs en rendant aux personnes les portraits qu’ils méritent. Cette ligne rendue à elle-même se transforme, l’étincelle a lieu, les connexions cérébrales se font. Samione traduit en peinture les traits particuliers des individus dont l’énergie l’a touché, pour valoriser à la fois les différences et les parcours singuliers de chacun. C. Amrane – modèle : Michaela Piklova

Gratuit – accès libre

visite de l’exposition

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille Lille-Moulins Nord



