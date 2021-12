Exposition Artic Blues Salle Anita Conti,Les Champs Libres, 1 mars 2022, Rennes.

Exposition Artic Blues

Salle Anita Conti, Les Champs Libres, le mardi 1 mars 2022 à 17:30

De retour de missions en Antarctique, des biologistes brestois se posent la question : comment parvenir à raconter la beauté des pôles et la certitude de la catastrophe, dans un contexte de recherche scientifique ? En 2013, ils proposent d’associer des artistes de tous horizons à leurs expéditions polaires. Durant sept années, artistes et scientifiques ont partagé des missions en milieux arctiques et subarctiques. L’exposition Arctic Blues restitue la richesse de ce dialogue. Photographie, vidéo, installation, écriture, création sonore, musique et fresque scientifique se répondent ou se heurtent pour créer un objet unique naviguant entre arts et sciences.

Gratuit sur inscription

Visite amplifiée et interprétée en LSF

Salle Anita Conti,Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T17:30:00 2022-03-01T18:30:00