Manche Découvrez une exposition inédite autour de l’œuvre d’Arthur Gautier, photographe sourdin :

Découvrez une exposition inédite autour de l'œuvre d'Arthur Gautier, photographe sourdin :

La ville de Villedieu, ses habitants, ses métiers et les grandes heures de son histoire ont été magnifiquement captés par l'œil de ce photographe très attachant. Au travers plus de 300 photographies, plongez dans l'histoire de la cité sourdine !

