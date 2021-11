Douelle Douelle Douelle, Lot Exposition Art’Douelle Douelle Douelle Catégories d’évènement: Douelle

Douelle Lot Douelle Après deux ans sans exposition, l’association Art’Douelle propose au public de Douelle et d’ailleurs une exposition 2021 qui permettra de renouer avec le succès des éditions précédentes. Ainsi, le foyer rural de Douelle accueillera des artistes inspirés, après ces longs mois sans présenter leurs œuvres ! Le samedi 20 novembre, de 14h à 19h, et le dimanche 21 novembre, de 10h à 12h30, et de 14h à 19h, venez découvrir peintures, dessins, sculptures, photos et œuvres diverses ! Le jeu “un détail… un tableau !” permettra aux plus observateurs de, peut-être repartir avec un lot surprise ! Une partie de l’exposition sera consacrée au thème des “reflets”, tandis que la seconde partie permettra aux esprits créatifs de laisser libre court à leur imagination. Affiche art douelle 2021_version2

