Exposition : »ARtBORÉ »

2022-07-30 14:30:00 – 2022-08-15 18:30:00 Avec : Patrice CARPENTIER, Emmanuelle ENFRIN, Coline GEY, Sophie LATAPPY et Arjen Vd STRATEN Cet été, la MJC prend ses quartiers à l’Eglise des Cordeliers, puisque dès le 30 Juillet et jusqu’au 15 Août, 5 artistes « arborent », pour ne pas dire « boisent » l’Eglise pour une nouvelle exposition Avec : Patrice CARPENTIER, Emmanuelle ENFRIN, Coline GEY, Sophie LATAPPY et Arjen Vd STRATEN ©Peggy_Marco by Pixabay LDD dernière mise à jour : 2022-07-08 par

