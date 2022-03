Exposition Art Trégor Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

ART-TRÉGOR expose à la galerie Irma Toner du 19 mars au 2 avril 2022. Adresse :

Résidence de la Poste,

9 rue du Pré,

22700 Perros-Guirec Horaires :

10h00 /12h30 et 14h30 / 18h30,

