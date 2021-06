Le Bourg-Dun Le Bourg-Dun Le Bourg-Dun, Seine-Maritime Exposition Art textile contemporain Le Bourg-Dun Le Bourg-Dun Catégories d’évènement: Le Bourg-Dun

Le Bourg-Dun Seine-Maritime Deux expositions de Daniel Henry : « Cabinet de curiosités » et « les dormeurs » : Art textile contemporain.

A l’église Notre Dame et à la mairie de 14h à 18h catherine.sauvage@orange.fr +33 6 79 54 81 18 https://www.lebourgdun.com/ Deux expositions de Daniel Henry : « Cabinet de curiosités » et « les dormeurs » : Art textile contemporain.

