Exposition Art sur le Causse, 27 mai 2023, Mayac Mayac.

Exposition Art sur le Causse

Causse de l’Isle Mayac Dordogne

2023-05-27 – 2023-10-29

Dordogne

Organisé par le Comité artistique de l’ADDCI pour la treizième année consécutive, cet événement, gratuit, reliant nature et culture, regroupe aujourd’hui plus de 80 installations, dont 15 entièrement nouvelles, réalisées par des artistes périgourdins, nationaux et internationaux. Leurs installations vont du Land Art proprement dit, c’est-à-dire des œuvres uniquement faites de matériaux trouvés sur place, à l’Art in situ, c’est-à-dire d’œuvres créées en toute ou partie avec des éléments apportés, mais dans les deux cas, qui prennent leur sens de la nature environnante et qui nous donnent à voir celle-ci avec un regard nouveau.

L’exposition est ouverte tout l’été, accessible le long d’un sentier ombragé et balisé.

Inauguration le 10 juin 2023 à 15h.

Exposition de land art sur le Causse. Parcours d’environ 4 km à travers des sentiers de causse, bordés de petits murets, sur lesquels vous pourrez admirer des installations artistiques en lien avec l’environnement, réalisées par les artistes avec des matériaux présents sur le site.

+33 7 87 42 79 08 Association pour le développement durable du Causse de l’Isle (ADDCI)

ADDCI

