Exposition Art sur le Causse Mayac

2022-06-19 – 2022-09-30

Mayac Dordogne Mayac

L’exposition Art sur le Causse, 12e édition, se développe sur un sentier d’environ 4 km qui réalise l’alliance de la découverte de 70 installations artistiques originales, et le charme du site naturel du Causse avec ses paysages boisés typiques et ses nombreuses cabanes et murets de pierre sèche.

Inauguration le samedi 28 mai à 15h sur le parking du Causse. Une visite de l’exposition en présence de certains artistes sera suivie d’un apéritif musical offert par l’ADDCI suivi d’un buffet auberge espagnole.

L’exposition est ouverte tout l’été, accessible le long d’un sentier ombragé et balisé.

Exposition de land art sur le Causse. Parcours d’environ 4 km à travers des sentiers de causse, bordés de petits murets, sur lesquels vous pourrez admirer des installations artistiques en lien avec l’environnement, réalisées par les artistes avec des matériaux présents sur le site.

+33 7 87 42 79 08

ADDCI

Mayac

