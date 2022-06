Exposition : Art Stamps Saint-Jouin-Bruneval, 2 juillet 2022, Saint-Jouin-Bruneval.

Exposition : Art Stamps

16 Rue Guy de Maupassant Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

2022-07-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-28 21:00:00 21:00:00

Didier Cremieux est un graphiste, illustrateur et musicien vivant à New York. Son travail va de la peinture et du collage à l’illustration éditoriale et au packaging musical. Les œuvres de Didier sont exposées depuis les années 80 dans des galeries et espaces alternatifs – Postcard Palace, Retable, Bibliomancie et The Offensive à San Francisco, et dans des expositions collectives en France et en Allemagne.

Il vient présenter à l’Imaginearium l’exposition « ART STAMP » pendant ces deux mois d’été.

Entrée gratuite, le samedi et le dimanche de 14h à 21h, à l’Imaginearium.

Vernissage le samedi 2 juillet à partir de 18h, en présence de l’artiste.

+33 6 85 12 69 27 https://www.imaginearium.net/

