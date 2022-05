Exposition – Art singulier au pluriel Ault Ault Catégories d’évènement: Ault

Somme

Exposition – Art singulier au pluriel Ault, 19 mai 2022, Ault. Exposition – Art singulier au pluriel Ault

2022-05-19 – 2022-05-22

Ault Somme Emaëlle, Bernard Briantais, Christine Fayon, Paul Herail, Inès Lopez-Sanchez Mathely, Florence Jol, Yann C. Grey. Vernissage “Auberge espagnole” le 19 mai à 18h. Emaëlle, Bernard Briantais, Christine Fayon, Paul Herail, Inès Lopez-Sanchez Mathely, Florence Jol, Yann C. Grey. Vernissage “Auberge espagnole” le 19 mai à 18h. dahyot@gmail.com http://carolinedahyot.com/ Emaëlle, Bernard Briantais, Christine Fayon, Paul Herail, Inès Lopez-Sanchez Mathely, Florence Jol, Yann C. Grey. Vernissage “Auberge espagnole” le 19 mai à 18h. ©Villa Verveine – 2022

Ault

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Ault, Somme Autres Lieu Ault Adresse Ville Ault lieuville Ault Departement Somme

Ault Ault Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ault/

Exposition – Art singulier au pluriel Ault 2022-05-19 was last modified: by Exposition – Art singulier au pluriel Ault Ault 19 mai 2022 Ault Somme

Ault Somme