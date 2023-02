Exposition Art sans frontière, 29 avril 2023, Seltz Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg Seltz.

Exposition Art sans frontière

2 avenue Général Schneider Seltz Bas-Rhin

2023-04-29 – 2023-05-31

Seltz

Bas-Rhin

Seltz

Monika Linard, Elke Blankart-Laub, ainsi que Kirsten Wüst, Sabine Grötzbach, Beate Sehon, Monika Henkel et Diana Rastetter du groupe d’artistes 12Plus exposent leurs œuvres. Présence des artistes les dimanches ainsi que les jours fériés de 13h à 17h.

La nature et les couleurs du sud de la France inspirent Monika Linard dans sa création artistique. Elle s’imprègne de la nature avec tous ses sens et intègre les impressions qui en résultent dans ses tableaux.

L’artiste Elke Blankart-Laub dans sa pratique libre de l’expressionnisme abstrait, expérimente les bienfaits du hasard, du risque pictural et de la beauté des couleurs avec des pigments parfois très dilués dans un style gestuel.

Sabine Grötzbach consacre l’essentiel de sa création artistique au thème de l’humanité et à la « condition humaine ». Dans ses peintures, elle recourt à un large répertoire de méthodes de représentation et de techniques différentes, du réalisme à l’abstraction. Ses sculptures en bois, taillées à la tronçonneuse, sont également remarquables et variées.

Kirsten Wüst présente dans cette exposition des paysages évocateurs. Elle décrit ses peintures comme des lieux de retraite, une parenthèse dans des temps incertains. Dans ses travaux récents, elle intègre plus souvent l’homme dans le tableau, jamais de manière dominante, toujours incorporé au paysage par la couleur, comme l’expression du souhait d’une harmonie entre l’homme et la nature.

Beate Sehon dessine et peint aussi bien avec des pinceaux qu’avec des crayons. Elle crée ainsi des tableaux en noir et blanc comme en couleur. Elle choisit un thème ou suit librement son imagination et la course du pinceau ou du crayon, se laissant guider par ce qui se développe lors du processus de peinture sur papier ou sur toile. Les lignes lui montrent le chemin.

Les sculptures en béton de Monika Henkel, qui attirent immédiatement le regard, séduisent par leur vivacité. Elles reflètent la joie de vivre et laissent deviner avec quelle envie l’artiste a mis en œuvre ses idées.

Diana Rastetter réjouit nos yeux avec des peintures aux couleurs vives, elle travaille principalement avec de la peinture à l’huile

+33 3 88 05 59 79

Seltz

