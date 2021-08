La Charité-sur-Loire Prieuré de La Charité / Cité du Mot La Charité-sur-Loire, Nièvre Exposition Art roman en Nivernais, regards croisés Prieuré de La Charité / Cité du Mot La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

Dans le cadre de ses 50ans, la Camosine organise une grande exposition autour de l’art roman dans la Nièvre avec la présentation des oeuvres des artistes qui ont illustrés les deux tomes des “Eglises romanes en Nivernais”. La confrontation de ces oeuvres avec les dessins du commandant Barat et des éléments de sculptures romanes offre au regard des visiteurs un regard croisé sur cette période artistique. Vendredi 17 septembre à 18h causerie présentée par Robert Chapelier sur la commanderie templière de Villemoison à Saint-Père. Samedi 18 et dimanche 19 septembre: présentation de l’exposition par les artistes.

Présentation du passe sanitaire

La Camosine propose un regard croisé sur l’art roman avec les oeuvres de Jean-William Hanoteau, Antoine Paneda et Robert Pommery, les dessins XIXe de Jean-Claude Barat et de la sculpture romane. Prieuré de La Charité / Cité du Mot 8 cour du Château, 58400 La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Nièvre

