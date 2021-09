Exposition “Art roman en Nivernais, regards croisés” Cité du Mot -Prieuré de La Charité, 12 septembre 2021, La Charité-sur-Loire.

L’origine de cette exposition se trouve dans la publication des deux volumes des « Églises romanes du Nivernais » (2017 et fin 2020). En effet, trois artistes nivernais ont collaboré et illustré de très nombreux édifices romans. Ainsi cette exposition sera l’occasion de présenter les œuvres réalisés par **Jean-William Hanoteau, Antoine Paneda et Robert Pommery** en les associant aux dessins réalisés par le **commandant Barat** au XIXe siècle et à des **éléments sculptés d’époque romane**. Ainsi, c’est bien au croisement des regards que la Camosine convie les visiteurs : regards des artistes contemporains sur l’art roman et la perception qu’ils en ont ; regard d’un archéologue et historien du XIXe siècle sur les « antiquités » qu’il redécouvre et dont il est le premier à porter témoignage ; regard des visiteurs sur le travail des sculpteurs du Moyen-âge. **Tous les soirs de la semaine** seront animés par des **causeries** par les auteurs des articles des « Églises romanes ». Ils présenteront les édifices sur lesquelles ils ont travaillé, leur histoire, leur architecture, mais également ce que cela a signifié pour eux et la manière dont ils ont appréhendé ces édifices. **Programme des causeries:** (sur réservation au 03 86 36 13 23) Lundi 13 septembre 2021 • 18h00 Causerie sur le prieuré de La Charité-sur-Loire par Luc Jolivel Mardi 14 septembre 2021 • 18h00 Causerie sur l’église Saint-Julien de Mars-sur-Allier par Elisabeth Franc Mercredi 15 septembre 2021 • 18h00 Causerie sur les églises de Donzy par Georges Narcy Jeudi 16 septembre 2021 • 18h00 Causerie sur l’église de Saint-Révérien par Michel Geoffroy Vendredi 17 septembre 2021 • 18h00 Causerie sur la Commanderie templière de Villemoison à Saint-Père par Robert Chapelier. L’exposition s’achèvera lors des **Journées européennes du patrimoine.** Les artistes seront alors présents pour accueillir le public et présenter leur travail, proposé à la vente.

Entrée libre avec présentation du passe sanitaire.

Pour ses 50 ans, la Camosine met à l’honneur l’art roman de notre territoire à travers une découverte sensible d’oeuvres de différentes époques. Rendez-vous à la Cité du Mot – Prieuré de La Charité.

