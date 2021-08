Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Exposition – Art Rock – Ou va le monde ? Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Exposition – Art Rock – Ou va le monde ? Saint-Brieuc, 1 septembre 2021, Saint-Brieuc. Exposition – Art Rock – Ou va le monde ? 2021-09-01 10:00:00 – 2021-09-12 18:00:00 Rue des Lycéens Martyrs Musée d’Art et d’histoire

Exposition de Kyle McDonald, Pierre Ardouvin, Filipe Vilas-Boas, Robyn Moody, Marco Barotti, Margriet van Breevoort et Réka Bucsi Comment définir le monde dans lequel nous vivons ? De quel monde parle-t-on : du monde pré-Covid, pendant-Covid, post(espérons-le)-Covid ? Ceux-ci sont-ils les mêmes ? En quoi cette crise a-t-elle redéfini notre vision du monde ? Est-elle l'unique source de nos questionnements ou ces interrogations remontent-elles à notre « mise au monde » à chacun, sorte de plongée dans un espace en perpétuel changement, fascinant et inquiétant à la fois ? Partons à la découverte de cet inventaire de nos peurs, nos doutes, nos fantasmes, nos espérances comme nos frayeurs vis-à-vis de ce monde, dans un futur qui se pourrait être bien plus proche que nous ne le pensions. L'incertitude semblant être le nouveau maître-mot de l'humanité, plongeons-nous dans l'exposition Où va le monde ? +33 2 96 62 55 20 https://www.artrock.org/programmation

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Rue des Lycéens Martyrs Musée d'Art et d'histoire Ville Saint-Brieuc lieuville 48.51214#-2.76217