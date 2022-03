Exposition Art Rock – Faune Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Collées dans l’espace public, les affiches invitent à un parcours en forme de jeu de piste. Découvrir les affiches à travers l’écran, en réalité augmentée, permet ensuite de dévoiler une entité vivante imaginaire nichée au creux du paysage dans l’image. Ce projet est né d’une invitation de la compagnie Adrien M & Claire B aux designers graphiques Brest Brest Brest de co-signer ce projet de création. L’exposition sera proposée autour de 3 parcours, dans le centre-ville de Saint-Brieuc, à la gare et au port du Légué à Plérin. FAUNE Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest

