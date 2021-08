Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Exposition – Art Rock – Brittney Scott, Anaïck Moriceau et Ines Alpha Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Exposition – Art Rock – Brittney Scott, Anaïck Moriceau et Ines Alpha Saint-Brieuc, 3 septembre 2021, Saint-Brieuc. Exposition – Art Rock – Brittney Scott, Anaïck Moriceau et Ines Alpha 2021-09-03 12:00:00 – 2021-09-05 18:00:00 La passerelle Forum

Saint-Brieuc Côtes d’Armor La Galerie du Forum va se transformer en aquarium l’espace d’un week-end. La vie sous-marine de la baie de Saint-Brieuc, illustrée par l’artiste californienne Brittney Scott, connaîtra une interprétation spontanée et colorée, nous promettant un voyage saturé de minimalisme pour mieux percuter nos rétines. Anaïck Moriceau, artiste sérigraphe briochine de talent qu’on ne présente plus, mettra la main à la peinture, pour rendre justice à l’harmonie de la nature. Ines Alpha est une artiste 3D basée à Paris qui aime créer des versions enchantées et fantastiques de la réalité. Elle a commencé à expérimenter la 3D tout en travaillant comme directrice artistique en publicité, spécialisée dans la beauté et le luxe. Puis elle a collaboré avec Panteros666 pour réaliser des vidéos comme le clip d’OMG! de Yelle. Son travail principal s’illustre dans la série « Maquillage 3D », où elle repousse les limites de la beauté à l’aide de logiciels 3D et de réalité augmentée pour créer des masques surréalistes, véritable maquillage du futur. La Galerie du Forum va se transformer en aquarium l’espace d’un week-end. La vie sous-marine de la baie de Saint-Brieuc, illustrée par l’artiste californienne Brittney Scott, connaîtra une interprétation spontanée et colorée, nous promettant un voyage saturé de minimalisme pour mieux percuter nos rétines. Anaïck Moriceau, artiste sérigraphe briochine de talent qu’on ne présente plus, mettra la main à la peinture, pour rendre justice à l’harmonie de la nature. Ines Alpha est une artiste 3D basée à Paris qui aime créer des versions enchantées et fantastiques de la réalité. Elle a commencé à expérimenter la 3D tout en travaillant comme directrice artistique en publicité, spécialisée dans la beauté et le luxe. Puis elle a collaboré avec Panteros666 pour réaliser des vidéos comme le clip d’OMG! de Yelle. Son travail principal s’illustre dans la série « Maquillage 3D », où elle repousse les limites de la beauté à l’aide de logiciels 3D et de réalité augmentée pour créer des masques surréalistes, véritable maquillage du futur. dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse La passerelle Forum Ville Saint-Brieuc lieuville 48.51382#-2.76136