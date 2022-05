Exposition Art libre Comtois Vaire Vaire Catégories d’évènement: Doubs

Vaire

Exposition Art libre Comtois Vaire, 11 juin 2022, Vaire. Exposition Art libre Comtois Tuilerie Chemin de Roche Vaire

2022-06-11 – 2022-06-12 Tuilerie Chemin de Roche

Vaire Doubs Vaire EUR 0 0 Exposition Art libre Comtois Le Printemps artistique est de retour : nature au bord de l’eau, site classé, peintures exposées mais aussi peintres en création

Tuilerie, Chemin de Roche, Vaire le Petit les 11 et 12 juin de 11h à 18h estelle_feliculis@yahoo.fr Exposition Art libre Comtois Le Printemps artistique est de retour : nature au bord de l’eau, site classé, peintures exposées mais aussi peintres en création

Tuilerie, Chemin de Roche, Vaire le Petit les 11 et 12 juin de 11h à 18h Tuilerie Chemin de Roche Vaire

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Vaire Autres Lieu Vaire Adresse Tuilerie Chemin de Roche Ville Vaire lieuville Tuilerie Chemin de Roche Vaire Departement Doubs

Vaire Vaire Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vaire/

Exposition Art libre Comtois Vaire 2022-06-11 was last modified: by Exposition Art libre Comtois Vaire Vaire 11 juin 2022 Doubs Vaire

Vaire Doubs