du vendredi 22 avril au jeudi 28 avril à Campus EDHEC

Le **Bureau des Arts (BDA) de l’EDHEC** Business School est heureux de vous annoncer la 6ème édition de **l’exposition-vente « Art is Everywhere »**, qui se tiendra du **22 avril au 28 avril 2022**. Cet évènement aura lieu de **9h à 19h**, sur le campus de l’EDHEC (24 Avenue Gustave Delory, 59100 Roubaix). Les artistes seront présents lors du **vernissage le 22 avril**, à partir de 19h. Pour l’occasion, au cours de la soirée, Sheak réalisera une performance en live painting. Cette sixième édition est rendue possible par la participation d’une **dizaine d’artistes lillois**, et d’environ 50 œuvres exposées au sein du **campus de l’EDHEC Business School**. Les œuvres seront variées : sculptures, peintures, et photographies. L’exposition « Art Is Everywhere » constitue l’événement majeur de notre association. Elle vise la mise en lumière des artistes de la métropole lilloise, à rendre un accès privilégié à la culture à un vaste public tout en mettant 30% des recettes au profit de l’**association Espera**, qui soutient la scolarisation des enfants au Bénin. En ce qui concerne les modalités d’achats et de paiement, n’hésitez pas à joindre par email l’adresse [[artiseverywhere@bdaedhec.com](mailto:artiseverywhere@bdaedhec.com)](mailto:artiseverywhere@bdaedhec.com) pour plus d’informations.

Entrée gratuite

Du 22 avril au 28 avril, l'Art s'invite sur le campus de l'EDHEC ! Le BDA vous présente son exposition « Art is Everywhere », en collaboration avec l'association Espera (pour les enfants du Bénin).

2022-04-22T19:00:00 2022-04-22T22:00:00;2022-04-23T09:00:00 2022-04-23T19:00:00;2022-04-24T09:00:00 2022-04-24T19:00:00;2022-04-25T09:00:00 2022-04-25T19:00:00;2022-04-26T09:00:00 2022-04-26T19:00:00;2022-04-27T09:00:00 2022-04-27T19:00:00;2022-04-28T09:00:00 2022-04-28T19:00:00

