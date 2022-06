Exposition : Art Expo Châtenois Châtenois Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Châtenois

Exposition : Art Expo

4 parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin

2022-09-24 10:00:00 – 2022-09-25 18:00:00

Le Foyer Socio-culturel de Châtenois, organisateur de l'événement, va transformer la salle multifonctions en galerie d'art, le temps d'un week-end. Exposition dédiée aux artistes locaux

