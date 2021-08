Mamers Mamers Mamers, Sarthe EXPOSITION ART ET PATRIMOINE – JEP 2021 Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Sarthe

EXPOSITION ART ET PATRIMOINE – JEP 2021 Mamers, 18 septembre 2021, Mamers. EXPOSITION ART ET PATRIMOINE – JEP 2021 2021-09-18 – 2021-09-19 ancien couvent de la Visitation Place de la République

Mamers Sarthe à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’association Art Maine Saosnois organise l’exposition Art et Patrimoine dans le site de l’ancien couvent de la visitation. Une douzaine d’artistes (peintres, photographes, sculpteurs) vont présenter leurs oeuvres.

