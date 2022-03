EXPOSITION ART ET NATURE Spicheren Spicheren Catégories d’évènement: Moselle

Spicheren

EXPOSITION ART ET NATURE Spicheren, 18 avril 2022, Spicheren.

2022-04-18 – 2022-04-18

Spicheren Moselle organisée par le CPN (Connaître et protéger la nature) à la salle polyvalente, de 10h à 18h. Une cinquantaine d’exposants à découvrir (peintres, sculpteurs, photographes, céramistes, …). Entrée libre. Renseignements au 03 87 85 31 01 Spicheren

