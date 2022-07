Exposition « Art et mystère des vitraux de l’ancien canton de Ducey » Ducey-Les Chéris Ducey-Les Chéris Catégories d’évènement: Ducey-Les Chéris

Manche A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Histothèque Jean-Vitel vous propose de découvrir une exposition sur les vitraux des églises de l’ancien canton de Ducey. Ces derniers ont été réalisés entre 1860 et 1950, dans les ateliers des maîtres verriers tels que Duhamel, Claudius Lavergne, Mauméjean, Champigneulle, ou encore Muraire. Venez découvrir l’histoire du verre et la fabrication des vitraux. Salle de la chapelle – Centre culturel. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Histothèque Jean-Vitel vous propose de découvrir une exposition sur les vitraux des églises de l’ancien canton de Ducey. Ces derniers ont été réalisés entre 1860 et 1950, dans les ateliers des… A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Histothèque Jean-Vitel vous propose de découvrir une exposition sur les vitraux des églises de l’ancien canton de Ducey. Ces derniers ont été réalisés entre 1860 et 1950, dans les ateliers des maîtres verriers tels que Duhamel, Claudius Lavergne, Mauméjean, Champigneulle, ou encore Muraire. Venez découvrir l’histoire du verre et la fabrication des vitraux. Salle de la chapelle – Centre culturel. Ducey 23 rue du Couvent Ducey-Les Chéris

