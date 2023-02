Exposition : Art et créations intuitives de Catherine Servet Médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin Lamonzie-Saint-Martin Lamonzie-Saint-Martin Catégories d’Évènement: Dordogne

Lamonzie-Saint-Martin

Exposition : Art et créations intuitives de Catherine Servet Médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin, 7 mars 2023, Lamonzie-Saint-Martin Lamonzie-Saint-Martin. Exposition : Art et créations intuitives de Catherine Servet 16 avenue de Bergerac Médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin Lamonzie-Saint-Martin Dordogne Médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin 16 avenue de Bergerac

2023-03-07 – 2023-04-01

Médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin 16 avenue de Bergerac

Lamonzie-Saint-Martin

Dordogne Lamonzie-Saint-Martin EUR La médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin organise l’exposition “Art et créations intuitives” de Catherine Servet. Ses œuvres (peintures et collages) sont un processus qui mêle émotions de l’instant, harmonie des couleurs, du tissu et du papier. L’entrée est libre et gratuite La médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin organise l’exposition “Art et créations intuitives” de Catherine Servet. Ses œuvres (peintures et collages) sont un processus qui mêle émotions de l’instant, harmonie des couleurs, du tissu et du papier. L’entrée est libre et gratuite +33 5 53 73 20 04 Médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin 16 avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin

dernière mise à jour : 2023-02-08 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Lamonzie-Saint-Martin Autres Lieu Lamonzie-Saint-Martin Adresse Lamonzie-Saint-Martin Dordogne Médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin 16 avenue de Bergerac Ville Lamonzie-Saint-Martin Lamonzie-Saint-Martin lieuville Médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin 16 avenue de Bergerac Lamonzie-Saint-Martin Departement Dordogne

Lamonzie-Saint-Martin Lamonzie-Saint-Martin Lamonzie-Saint-Martin Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamonzie-saint-martin lamonzie-saint-martin/

Exposition : Art et créations intuitives de Catherine Servet Médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin 2023-03-07 was last modified: by Exposition : Art et créations intuitives de Catherine Servet Médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin Lamonzie-Saint-Martin 7 mars 2023 16 Avenue de Bergerac Médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin Lamonzie-Saint-Martin Dordogne Dordogne Lamonzie-Saint-Martin Dordogne Médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin Lamonzie-Saint-Martin

Lamonzie-Saint-Martin Lamonzie-Saint-Martin Dordogne