Sarthe Saint-Calais Gratuit – une occasion originale de montrer les talents multiples du territoire et hors territoire

– une rencontre entre artistes, créateurs, jeunes talents…

– une vitrine pour faire découvrir leurs œuvres et leur savoir-faire

– une manifestation accessible gratuitement pour tout public

– un rendez-vous que nous nous efforçons de rendre annuel en explorant tous types de talents Présence de plusieurs artistes. Dans le cadre également du Festival « Tout feu tout flamme » Saint-Calais

