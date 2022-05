Exposition – Art en Chapelles : Vidya Gastaldon Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Catégories d’évènement: Doubs

Proposé par l'association Art en Chapelle. 
Artiste franco-suisse, née en 1974 à Besançon, Vidya Gastaldon vit à Genève et à Grange-Neuve. Les dessins de Vidya Gastaldon semblent être les produits d'hallusinations. Ses paysages permettent d'aborder le passage de l'infiniment grand à l'infinimment petit…

