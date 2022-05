Exposition – Art en Chapelles : Séverine Hubart Brey-et-Maison-du-Bois Brey-et-Maison-du-Bois Catégories d’évènement: Brey-et-Maison-du-Bois

Doubs

Exposition – Art en Chapelles : Séverine Hubart Brey-et-Maison-du-Bois, 25 juin 2022, Brey-et-Maison-du-Bois. Exposition – Art en Chapelles : Séverine Hubart Brey-et-Maison-du-Bois

2022-06-25 – 2022-08-21

Brey-et-Maison-du-Bois Doubs EUR 0 0 Proposé par l’association Art en Chapelle. n Assemblage, collage et déplacement, la gestuelle artistique de Séverine Huberd trouve son origine dans l’acte de construire. En lien continu, l’artiste concrétise souvent ses interventions sous la forme de structures éphèmères faites de matérieux de récupération qui renvoient à la ville et la matérialité des bâtiments, terrain de prédilection de cette bouillonnante chercheuse. Proposé par l’association Art en Chapelle. n Assemblage, collage et déplacement, la gestuelle artistique de Séverine Huberd trouve son origine dans l’acte de construire. En lien continu, l’artiste concrétise souvent ses interventions sous la forme de structures éphèmères faites de matérieux de récupération qui renvoient à la ville et la matérialité des bâtiments, terrain de prédilection de cette bouillonnante chercheuse. Brey-et-Maison-du-Bois

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Brey-et-Maison-du-Bois, Doubs Autres Lieu Brey-et-Maison-du-Bois Adresse Ville Brey-et-Maison-du-Bois lieuville Brey-et-Maison-du-Bois Departement Doubs

Brey-et-Maison-du-Bois Brey-et-Maison-du-Bois Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brey-et-maison-du-bois/

Exposition – Art en Chapelles : Séverine Hubart Brey-et-Maison-du-Bois 2022-06-25 was last modified: by Exposition – Art en Chapelles : Séverine Hubart Brey-et-Maison-du-Bois Brey-et-Maison-du-Bois 25 juin 2022 Brey-et-Maison-du-Bois Doubs

Brey-et-Maison-du-Bois Doubs