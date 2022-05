Exposition – Art en Chapelles : Prune Simont-Vermot Vaux-et-Chantegrue Vaux-et-Chantegrue Catégories d’évènement: Doubs

Vaux-et-Chantegrue

Exposition – Art en Chapelles : Prune Simont-Vermot Vaux-et-Chantegrue, 12 mai 2022, Vaux-et-Chantegrue. Exposition – Art en Chapelles : Prune Simont-Vermot Vaux-et-Chantegrue

2022-05-12 – 2022-08-21

Vaux-et-Chantegrue Doubs Vaux-et-Chantegrue EUR 0 0 Proposé par l’association Art en Chapelle. nPrune Simon-vermot, née en 1987 à La chaux-de-Fonds, y vit et travaille. Son travail en photographie fait partie de plusieurs collections, institutionnelles, publiques ou privées, ainsi la collection d’art de la ville de Deauville, de la Banque cantonale vaudoise, la ncollection Olivier Mosset. Proposé par l’association Art en Chapelle. nPrune Simon-vermot, née en 1987 à La chaux-de-Fonds, y vit et travaille. Son travail en photographie fait partie de plusieurs collections, institutionnelles, publiques ou privées, ainsi la collection d’art de la ville de Deauville, de la Banque cantonale vaudoise, la ncollection Olivier Mosset. Vaux-et-Chantegrue

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Vaux-et-Chantegrue Autres Lieu Vaux-et-Chantegrue Adresse Ville Vaux-et-Chantegrue lieuville Vaux-et-Chantegrue Departement Doubs

Vaux-et-Chantegrue Vaux-et-Chantegrue Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vaux-et-chantegrue/

Exposition – Art en Chapelles : Prune Simont-Vermot Vaux-et-Chantegrue 2022-05-12 was last modified: by Exposition – Art en Chapelles : Prune Simont-Vermot Vaux-et-Chantegrue Vaux-et-Chantegrue 12 mai 2022 Doubs Vaux-et-Chantegrue

Vaux-et-Chantegrue Doubs