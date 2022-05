Exposition – Art en Chapelles : Lyse Fournier Montperreux, 25 juin 2022, Montperreux.

Exposition – Art en Chapelles : Lyse Fournier Montperreux

2022-06-25 – 2022-08-21

Montperreux Doubs Montperreux

EUR 0 0 Proposé par l’association Art en Chapelle. n Je photographie des paysages, des motifs que je répète. Ce sont des natures vues et fantasmées, des récits. Je construit des hybrides, des paysages hasardeux et poétiques. Ils se situent aux frontières du réel et de la fiction.

contact@artenchapelles.com https://artenchapelles.com/

Proposé par l’association Art en Chapelle. n Je photographie des paysages, des motifs que je répète. Ce sont des natures vues et fantasmées, des récits. Je construit des hybrides, des paysages hasardeux et poétiques. Ils se situent aux frontières du réel et de la fiction.

Montperreux

dernière mise à jour : 2022-05-14 par