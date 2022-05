Exposition – Art en Chapelles : Julie Chaffort Longevilles-Mont-d’Or, 25 juin 2022, Longevilles-Mont-d'Or.

Exposition – Art en Chapelles : Julie Chaffort Longevilles-Mont-d’Or

2022-06-25 – 2022-08-21

Longevilles-Mont-d’Or Doubs Longevilles-Mont-d’Or

EUR 0 0 Proposé par l’association Art en Chapelle. nPour Julie Chaffort, le cinéma est un médium dominant, naturel, qu’elle choisi très tôt de développer, à l’école des beaux-arts de Bordeaux. Les vidéos de Julie mirent le paysage, le toisent et le parcourent ; on y croise des hommes au destin tragique et des héros aussi beaux que les chants qui les accompagnent.

Proposé par l’association Art en Chapelle. nPour Julie Chaffort, le cinéma est un médium dominant, naturel, qu’elle choisi très tôt de développer, à l’école des beaux-arts de Bordeaux. Les vidéos de Julie mirent le paysage, le toisent et le parcourent ; on y croise des hommes au destin tragique et des héros aussi beaux que les chants qui les accompagnent.

Longevilles-Mont-d’Or

dernière mise à jour : 2022-05-14 par