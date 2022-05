Exposition – Art en Chapelles : Charlotte Moth Chaux-Neuve Chaux-Neuve Catégories d’évènement: Chaux-Neuve

Doubs

Exposition – Art en Chapelles : Charlotte Moth Chaux-Neuve, 25 juin 2022, Chaux-Neuve. Exposition – Art en Chapelles : Charlotte Moth Chaux-Neuve

2022-06-25 – 2022-08-21

Chaux-Neuve Doubs Chaux-Neuve EUR 0 0 Proposé par l’association Art en Chapelle. nCharlotte Moth, née en 1978 au Royaume-Uni, vit à Paris depuis 2008. Sa façon processuelle de travailler révèle une oeuvre menant à l’autre, non pas dans une progression linéaire mais plutôt comme un réseau de nombreuses directions. Proposé par l’association Art en Chapelle. nCharlotte Moth, née en 1978 au Royaume-Uni, vit à Paris depuis 2008. Sa façon processuelle de travailler révèle une oeuvre menant à l’autre, non pas dans une progression linéaire mais plutôt comme un réseau de nombreuses directions. Chaux-Neuve

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Chaux-Neuve, Doubs Autres Lieu Chaux-Neuve Adresse Ville Chaux-Neuve lieuville Chaux-Neuve Departement Doubs

Chaux-Neuve Chaux-Neuve Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaux-neuve/

Exposition – Art en Chapelles : Charlotte Moth Chaux-Neuve 2022-06-25 was last modified: by Exposition – Art en Chapelles : Charlotte Moth Chaux-Neuve Chaux-Neuve 25 juin 2022 CHAUX NEUVE Doubs

Chaux-Neuve Doubs