Cenne-Monestiés Usine du Cayre Aude, Cenne-Monestiés Exposition “Art en Cenne” Usine du Cayre Cenne-Monestiés Catégories d’évènement: Aude

Cenne-Monestiés

Exposition “Art en Cenne” Usine du Cayre, 18 septembre 2021, Cenne-Monestiés. Exposition “Art en Cenne”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Usine du Cayre

Une exposition d’art contemporain regroupant des œuvres de 21 artistes vous est proposée par l’association L’Art en Cenne. Elle est installée dans les locaux d’une ancienne usine d’effilochage témoignant du passé industriel du village (possibilité de visiter la salle de la chaudière). Une exposition d’art contemporain regroupant des œuvres de 21 artistes vous est proposée par l’association L’Art en Cenne. Elle est installée dans les locaux d’une ancienne usine d’effilochage. Usine du Cayre 11170 Cenne-Monestiés Cenne-Monestiés Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Cenne-Monestiés Autres Lieu Usine du Cayre Adresse 11170 Cenne-Monestiés Ville Cenne-Monestiés lieuville Usine du Cayre Cenne-Monestiés