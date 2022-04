Exposition “Art électrochoc” MJC CL2V Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Exposition “Art électrochoc” MJC CL2V, 11 avril 2022, Bordeaux. Exposition “Art électrochoc”

du lundi 11 avril au vendredi 6 mai à MJC CL2V

Exposition de peintures du groupe Libertés, créé en 2013 et qui se retrouve toutes les semaines à la MJC CL2V. Une exposition choc pour réveiller les consciences. Entrée libre Découvrez du 11 avril au 6 mai à la MJC CL2V l’exposition “Art électrochoc”. MJC CL2V 11 rue Erik Satie Bordeaux Bordeaux Caudéran Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T14:00:00 2022-04-11T19:00:00;2022-04-12T09:30:00 2022-04-12T12:00:00;2022-04-12T13:30:00 2022-04-12T19:00:00;2022-04-13T09:30:00 2022-04-13T12:00:00;2022-04-13T13:30:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T09:30:00 2022-04-14T11:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T09:30:00 2022-04-15T12:00:00;2022-04-15T13:30:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-18T14:00:00 2022-04-18T19:00:00;2022-04-19T09:30:00 2022-04-19T12:00:00;2022-04-19T13:30:00 2022-04-19T19:00:00;2022-04-20T09:30:00 2022-04-20T12:00:00;2022-04-20T13:30:00 2022-04-20T19:00:00;2022-04-21T09:30:00 2022-04-21T11:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T19:00:00;2022-04-22T09:30:00 2022-04-22T12:00:00;2022-04-22T13:30:00 2022-04-22T19:00:00;2022-04-25T14:00:00 2022-04-25T19:00:00;2022-04-26T09:30:00 2022-04-26T12:00:00;2022-04-26T13:30:00 2022-04-26T19:00:00;2022-04-27T09:30:00 2022-04-27T12:00:00;2022-04-27T13:30:00 2022-04-27T19:00:00;2022-04-28T09:30:00 2022-04-28T11:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T19:00:00;2022-04-29T09:30:00 2022-04-29T12:00:00;2022-04-29T13:30:00 2022-04-29T19:00:00;2022-05-02T14:00:00 2022-05-02T19:00:00;2022-05-03T09:30:00 2022-05-03T12:00:00;2022-05-03T13:30:00 2022-05-03T19:00:00;2022-05-04T09:30:00 2022-05-04T12:00:00;2022-05-04T13:30:00 2022-05-04T19:00:00;2022-05-05T09:30:00 2022-05-05T11:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T19:00:00;2022-05-06T09:30:00 2022-05-06T12:00:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu MJC CL2V Adresse 11 rue Erik Satie Bordeaux Ville Bordeaux lieuville MJC CL2V Bordeaux Departement Gironde

MJC CL2V Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Exposition “Art électrochoc” MJC CL2V 2022-04-11 was last modified: by Exposition “Art électrochoc” MJC CL2V MJC CL2V 11 avril 2022 bordeaux MJC CL2V Bordeaux

Bordeaux Gironde