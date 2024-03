Exposition : art du livre – livre d’art Fonds ancien Avranches, samedi 18 mai 2024.

Pour faire un clin d’œil à Albert Bergevin, sujet de l’exposition temporaire annuelle du Scriptorial d’Avranches et grand bibliophile, la Bibliothèque patrimoniale sort ses plus beaux spécimens !

Cette exposition-dossier dévoile quelques exemplaires d’imprimés et de manuscrits aux attributs d’élégance et de préciosité : gravures et enluminures, frontispices et pages de titre, reliures et couvertures… C’est l’art du livre qui se dévoile, dans l’écrin majestueux de cette salle de lecture du XIXe siècle.

