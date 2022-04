Exposition « Art du collage » de Michelle Picazo, 4 juillet 2022, .

Exposition « Art du collage » de Michelle Picazo

2022-07-04 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-10 18:00:00 18:00:00

Michelle Picazo

Mon nom est Michelle PICAZO ; je suis née en Bretagne en 1945 d’une mère bretonne et d’un père espagnol. Je suis artiste collagiste autodidacte.

Après avoir essayé diverses techniques artistiques (dessin, peinture à l’huile, aquarelle, pastel) le collage s’est imposé à moi et est devenu mon moyen d’expression me permettant de faire place à toutes formes d’imagination.

Mon travail de collage est une synthèse des différents morceaux de papiers pris dans des magazines.

Il y a quelques années, j’ai commencé à montrer mes tableaux dans de petites expositions non officielles en Bretagne (Dinan), et dans la Manche –Angy, Saint Barthelemy, Granville) et en 2016 aux Unelles de Coutances.

J’ai également d’autres activités qui occupent ma retraite. Je fais du théâtre, je chante dans un groupe de chants de marins, j’anime des ateliers de scrapbooking et je réalise des petites boutiques miniatures.

E-mail : michellepicazo@orange.fr

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

Du samedi au dimanche de 10h00 à 18h00.

Gratuit.

